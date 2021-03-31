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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı

Kazada yaralananlara sağlık ekiplerinin kaza yerinde müdahalesi

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Ambulansta müdahalesi
-Ambulansta yaralılar
-Kaza yapan araçların görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 55 AAD 751 plakalı otomobil önünde seyir eden Okan Güllü yönetimindeki 07 SV 723 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Okan Güllü ile aynı araçta bulunan Emir Ocak, Batın Gülmüş ve Yetkin Durgun yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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