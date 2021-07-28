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Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza yapan tırın görüntüsü

Jandarma Çam Ağacı Altın Gözaltı Motosiklet Sürücüsü 

-Kazanın olduğu yol
-Tırın savurduğu motosiklet
-Cesedin tabuta konulması
-Cenaze aracına taşınması
-Ölen motosiklet sürücüsünün fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da tırın çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Jumberk Shavadze idaresindeki MZ 444 DI çekici plakalı ve GG 809 P dorse plakalı tır, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halinde iken Sarıışık Kavşağı'na geldiğinde yolun sağındaki tali yoldan ana yola çıkış yapmak isteyen 73 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın kullandığı 55 DD 144 plakalı sepetli motosiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Tır ise yoldan çıkarak çam ağacına çarptı, refüje çıkıp makaslama yaptı. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Ahmet Kılınç'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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