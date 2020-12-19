Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun’da tır dehşeti kameralara yansıdı

Samsun’da tır dehşeti kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası

Acil Servis Ticari Taksi Kırmızı Işık Işık İhlali 112 Acil Servis 

-Kaza yerinden görüntüler
-Araçlardan detay

( SAMSUN )- Hurdaya dönen takside 3 kişi yaralandı. SAMSUN

Samsun’da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tır yola çıkan ticari taksiye çarptı. Hurdaya dönen takside 3 kişi yaralandı. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneden kavşağa çıkmakta olan Suat K. idaresindeki 55 T 3845 plakalı ticari taksiye, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden Şakir K. hâkimiyetindeki 55 AAV 337 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje savrulurken ticari taksi içerisindeki 2 yolcu ve sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen ticari taksi ve tır yoldan kaldırılana kadar karayolu trafik akışı yan yoldan sağlandı. Polisin, kaza sonrasında kamera kayıtlarını incelediğinde tır sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. (İCÇ-SLH
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement