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Samsun’da tek başına faciayı önledi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da tek başına faciayı önledi

Samsun’da tek başına faciayı önledi

İtfaiye ekiplerinin gelişi

A Haber Yangın Altın Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Yangına müdahale edilişi
-Hamza Dursun röportaj
-Vatandaş röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da bir lokantada çıkan yangın bir vatandaşın yangın tüpleriyle erken müdahalesi sonucu büyümeden önlendi. Yangın, İlkadım ilçesi Meşrutiyet Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın ilk katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahar Sahahan Hani’ye ait lokanta olarak kullanılan iş yerinde bacadan kaynaklı yangın çıktı. Apartmanın çatısındaki baca ve lokantanın ilk katında asma tavanla bölünmüş alanda başlayan yangın ilk anda altta çalışanlar tarafından fark edilmedi. Dumanların çıktığını görense Hamza Dursun isimli bir vatandaş oldu. Lokanta çalışanlarına haber veren Dursun, çevredeki iş yerlerinde bulduğu 5 adet yangın tüpüyle de yangına müdahale etti. İlk olarak bacadaki elektrik tesisatını söken ve yangın tüpleriyle müdahale eden Dursun, sonrasında asma kattaki yangını da kontrol altına aldı. Daha sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler çalışmayı devraldı. Yangının büyüyerek üsteki ikametlere sirayet etmesi önlendi. Alanda soğutma çalışmasının gerçekleştirilmesinin ardından çevredekiler rahat bir nefes aldı. Hamza Dursun, “Üst kattan bacadan dumanlar çıktığını gördüm. Lokantadaki Iraklılara haber verdim. Tekrar yukarıdan alev aldı. 5-6 tane yangın tüpüyle müdahale ettim. Çevredeki esnaflardan tüpleri aldım. İtfaiye gelmeden büyük ölçüde söndürdük” dedi.

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