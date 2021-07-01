Samsun'da tefecilik operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

-Emniyet dış görüntü

-Adliye dış görüntü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da polisin tefecilik suçuna yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yaptıkları tespit ve çalışmalarda şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geçen salı sabahı Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda çok sayıda senet ve belge, 208 adet 9,19 çapında fişek, 2 adet pompalı tüfek, 44 adet dolu kartuş ve 1 adet boş şarjör elde edildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından 3 kişi savcının talimatı doğrultusunda dün akşam serbest bırakıldı. Sorguları tamamlanan 7 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

