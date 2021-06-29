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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da tefecilik operasyonu: 10 gözaltı

Gözaltına alınanların polislerin arasında yürümeleri

Operasyon Tefecilik Altın Gözaltı Pompalı Tüfek 

-Emniyet binasına girişleri
-Ele geçen tüfeğin polisin elinde görüntüsü
-Emniyet dış görüntüsü
-Ele geçen malzemelerin fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da polisin tefecilik suçuna yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yaptıkları tespit ve çalışmalarda şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda çok sayıda senet ve belge, 208 adet 9,19 çapında fişek, 2 adet pompalı tüfek, 44 adet dolu kartuş ve 1 adet boş şarjör elde edildi. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (MAY-
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