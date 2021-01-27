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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Hastanede yaralının sedye ile ameliyata götürülmesi

Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Ameliyat Saldırı 

-Polisin hastanede güvenlik önlemi
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kürşat H.U.(33) sol göğsünden, sağ karın boşluğundan ve bacağından vurularak ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat H.U. ameliyata alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralının kaldırıldığı hastaneye takviye olarak Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli Yunus ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kimliği belirsiz şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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