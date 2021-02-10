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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yaralının sedye ile ambulansa indirilmesi

İlk Müdahale Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 

-Sedye ile hastaneye taşınması
-Polisin bilgi almaya çalışması
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan G.T.(37) her iki bacağından da vurularak yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.T. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kendini G.Z.'nin vurduğunu söyleyen G.T. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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