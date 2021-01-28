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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da sanayi sitesinde yangın: İş yerleri alev alev yanıyor

Samsun'da sanayi sitesinde yangın: İş yerleri alev alev yanıyor

İş yerlerinin alev alev yanması

Polis İmalathane Mobilya Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-İş yeri önündeki arazların yanması
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-İtfaiye ekipleri

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da sanayi sitesinde iş yerlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motor yağı deposu ile bitişiğindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı. Yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında mobilya atölyesi içinde bulunan 2 otomobil, ile diğer iş yerlerinin önündeki araçlar yandı. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.
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