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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da sahte Gürcistan ehliyeti operasyonu: 4 gözaltı

Gözaltına alınanların hastaneden sağlık raporundan çıkışı

Hastane Jandarma Sağlık Raporu 

-Jandarma aracına binmeleri
-Adliye önünde jandarma aracından inmeleri
-Jandarmanın arasında yürümeleri
-Adliyeye girişleri
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da sahte Gürcistan ehliyeti ile ilgili jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'den ehliyet alamayanlara sahte Gürcistan ehliyeti ilam ve temin edilmesiyle ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri takip ve çalışma başladı.
Jandarma ekipleri 19 kişiye sahte ehliyet verildiğini ortaya çıkardı. Olayla ilgili sahte ehliyet teminine aracı oldukları ileri sürülen L.A., K.Ö., F.D. ve Y.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Öte yandan, söz konusu sahte ehliyetle ilgili bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
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