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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da parkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Vurulan şahısın etrafında toplanan kalabalık

Silahlı Saldırı Diyalog Alabalık Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Yerde yatan şahıstan detay
-112 Acil Sağlık ekiplerinin şahsı ambulansa taşıması
-Ambulansın içinden ekiplerin şahsa müdahalesi
-Dışarıda olayı polise anlatan bir vatandaş ile diyalog
-Bir vatandaştan röportaj
-Ambulansın gidişi
-Şahsın hastanede sedyeyle taşınması
-Vurulan yerlerin doktorlar tarafından incelenmesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un İlkadım ilçesinde parkta bir kişi yapılan silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay, Anıtpark’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Uğur G. tabanca ile yapılan silahlı saldırı sonucu 3 yerinden vuruldu. Saldırganlar olay sonrası yaya olarak kaçtı. Silah sesinin duyan vatandaşlar polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur G. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisin ilk incelemesinde saldırganların 20-25 yaşlarında olduğu ve yaralının şahısları tanımadığı tespit edildi. Yaralı Uğur G.’nin ise bir otoparkta çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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