Samsun’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

-Sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Kaza yapan araç



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da otomobilin çarptığı kadın yaralanarak hastanelik oldu. Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Ata Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vildan K. idaresindeki 55 DR 483 plakalı otomobil yolu karşıya geçmek isteyen Ayşe Ö.’ye (27) çarptı. Kazada yaralanan Ayşe Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Vildan K. yollu karşıya geçen bir yayanın el kol hareketi yapıp aniden aracına saldırdığını ve kazanın bu sırada olduğunu ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

