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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Uçurumdan yuvarlanmış otomobil

Trafik Kazası Direksiyon 

-Vatandaşlar
-Otomobilin yuvarlandığı yer
-Otomobilin vinçle kaldırılması
-Kazayı görüp yardıma koşan vatandaş ile röportaj

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Karakaya (60) yönetimindeki 55 AFG 762 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Şerif Karakaya ile yanında bulunan Ahmet Kıran (36) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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