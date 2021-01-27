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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Samsun'da otomobil su kanalına devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kazanın olduğu yol

Polis Trafik Kazası Su Kanalı Direksiyon 

-Otomobilin devrildiği su kanalı
-Kanalın içinde otomobil
-Trafik polisi ve itfaiye ekipleri
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGE 632 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan Ersin Güney (41) ile Kerim Keskin (40) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ersin Güney'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Araç sürücüsünün tespitine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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