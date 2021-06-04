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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Yaralılara ambulansta müdahale

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-kazanın olduğu yol
-Bariyere çarparak hurdaya dönen araç

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Güngendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aygün idaresindeki 34 PS 5255 plakalı otomobil, Surıyusuf Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Aygün ile Nadiye Aygün, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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