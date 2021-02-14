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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsun’da mühendis koca dehşeti...Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Samsun’da mühendis koca dehşeti...Karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olayı olduğu binasının dış görüntüsü

Öğretmen Cenaze Aracı Halk Eğitim Polis Ekipleri Koca Dehşeti 

-Bina önünde polis ekipleri
-Cesedin evden çıkartılması
-Tabuta konulması
-Tabutun cenaze aracına konulması
-Cenaze aracının morga gidişi
-Komşuları olan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı ile röportaj
-Öldürülen kadının fotoğrafı
-Katil kocanın fotoğrafı

( SAMSUN )- Mühendis koca karısının 2 çocuk annesi karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü SAMSUN

- Samsun’da bir mühendis evinde 2 çocuk annesi karısı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6’da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mühendis olduğu öğrenilen Oğuz Taner Ekmenci (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican Ekmenci’yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz Taner Ekmenci annesini bıçakladığını söyledi.

Olay polise haber verildi.
Oğuz Taner Ekmenci polis tarafından gözaltına alındı. Eve giden polis ekipleri Mihrican Ekmenci’nin cesedi ile karşılaştı. Mihrican Ekmenci’nin halk eğitimde muhasebe kursu öğretmenliği yaptığı ancak pandemi dolayısıyla kurslar kapatılınca ailesinin Kahramanmaraş’tan gönderdiği salçaları pazarlarda satarak çalıştığı öğrenildi. Mühendis Oğuz Taner Ekmenci’nin zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü. Mincican Ekmenci’nin cesedi polise ve savcının olayı yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı " En üst kat komşumdu zaten. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir kadıncağızdı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu,. Pahdemiden dolayı kurslar açılmadığında kendisi pazarda Maraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. İyi bir insandı. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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