Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü

-Ambulansın yaralıyı hastaneye götürmesi

-Ağaca çarmış motosiklet

-Polislerin kaza yerinde inceleme yapması

-Kazanın olduğu yol

-Genç kızın üzeri örtülü cesedi

-Cesedin tabuta konulması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Ölen genç kızın fotoğrafı

-Ölen sürücünün fotoğrafı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da motosikletin refüje ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Doğdu Kaplan (18) idaresindeki 55 AEJ 811 plakalı motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı. Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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