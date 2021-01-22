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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

- Samsun'da motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araca çarpan motosiklet

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-Vatandaşların aracın arasına giren motosikleti çıkarma çalışması
-Hafif ticari aracın sürücünü kazayı anlatması
-Polis ekipleri
-Yaralı motosiklet sürücüsüne ambulansta müdahale
-Ambulansın hastaneye gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da motosikletin kavşakta hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tekiner (32) idaresindeki 55 AEY 409 plakalı motosiklet, kavşakta yola girmek isteyen Hasan Şahinbaş (64) yönetimindeki 55 ZB 160 plakalı hafif ticari araca sağ ön lastiğinin yanından çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Tekiner 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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