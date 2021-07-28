Samsun'da kuvvetli rüzgar

-rüzgar görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye kadar yükseldi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre rüzgarın gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Şu ana kadar en yüksek ölçülen hızlar ise Bafra Burnu Feneri’nde 47 kilometre saat ile, İlkadım Limanı mendireğinde 35 kilometre saat olarak kaydedildi. Rüzgarın hızının yer yer 50 kilometre saatin üzerine çıkabileceği belirtildi. Şehirde etkili olan rüzgar denizdeki dalgalanmayı artırdı. Gemiler limanda beklemeye koyuldu, açıktakiler ise rüzgara karşı pozisyon aldı. Kıyıya vuran dalgalar bazı noktalarda yaya güzergahını yürüyüşe kapattı. Şehir içinde de su fıskiyelerinden de rüzgarın etkisiyle yola saçılan sular birikintilere neden oldu. Ağaçların dallarının da rüzgarın etkisiyle savrulduğu gözlendi. Kuşlar dallara tutunmakta güçlük çekti. Meteorolojik hadiselerin şiddetlerine ait sınıflandırmaya göre 39-61 km/sa arası rüzgar ‘kuvvetli rüzgar’ olarak sınıflandırılıyor. (ÜK-SLH-

