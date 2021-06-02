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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da kokainle yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da kokainle yakalanan şahıs tutuklandı

Gözaltına alınan şahsın adliyeye getirilmesi

Polis Aracı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Akalan 

-Adliye binasına girişi
-Adliyeden çıkıp polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 17.9 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili İ.C.E.K.(23) gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İ.C.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.C.E.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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