Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da koca dehşeti...Karısını tarlada tüfekle vurarak öldürüp, intihara kalkıştı

Samsun'da koca dehşeti...Karısını tarlada tüfekle vurarak öldürüp, intihara kalkıştı

Olayın olduğu lahana bahçesi

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Gözyaşı Pompalı Tüfek Koca Dehşeti 

-Komşunun olay yerini göstermesi
-Çiftin evlerinin dış görüntüsü
-Komşular ile röportaj
-Hastanede morgun önünde Furkan Örenç'in annesine ağlaması
-Gencin feryatları
-Salıpazarı Devlet Hastanesi dış görüntüsü
-Ölen kadının fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da bir kişi tarlada lahana toplayan karısını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra ayı silahlı kendini vurup intihara kalkıştı. Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi Şehit Adnan Yıldız Caddesi kenarındaki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Mehmet Ö., evlerinin yakınındaki tarlada lahana toplayan 3 çocuk annesi eşi 51 yaşındaki Selma Ö.'yü pompalı tüfekle vurdu. Selma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Ö. daha sonra da aynı tüfekle kendini vurarak ağır yaraladı. Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Selma Ö.'nün cesedi otopsi için Salıpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları F.Ö. morgun önünde uzun süre gözyaşı döktü. Gencin feryatları yürekleri dağladı. Silah sesi üzerine olaydan haberdar olduklarını söyleyen çiftin komşuları olaydan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Selma Ö.'nün çok iyi bir kadın olduğunu ifade veren komşuları, "Yazık oldu" dediler. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (MAY-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement