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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun’da kısıtlamada ‘HES kodsuz kuş uçamadı’

Samsun’da kısıtlamada ‘HES kodsuz kuş uçamadı’

HES ve kimlik kontrolleri

Polis Hafta Sonu Sayılar Polis Ekipleri Trol 

-Uzun araç kuyruğu detayları
-Vali'nin polis ekiplerine HES kodsuz kuş uçmayacak talimatı verdiği anlar

( SAMSUN )- Samsun'da denetimlerde uzun kuyruklar oluştu SAMSUN

- Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın “HES kodsuz kuş bile uçmayacak” talimatını verdiği emniyet güçleri kısıtlamadan muaf olanların dahi HES kodu ve kimlik kontrollerini yaptı. Kontrollerde uzun araç kuyrukları oluştu. En yüksek riskli il olan Samsun’da vaka sayılarının düşürülmesi adına etkin bir şekilde çalışılıyor. Şehre gönderilen takviye ekiplerle birlikte denetimler yoğunlaştırıldı. Hafta içi İstiklal ve Mecidiye Caddelerinin HES kodu ablukasına alındığı şehirde hafta sonu kısıtlamasında da denetimler tüm şehre yayıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı hafta içi yaptığı denetimlerde emniyet güçlerine “HES kodsuz kuş bile uçmayacak” talimatını vermişti. Bu doğrultuda kısıtlamadan muaf olanların dahi HES kodu ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Kentin her noktasındaki kontroller esnasında zaman zaman araç yoğunluğu meydana geldi. Araçlar üzerinde de trafiğe uygunluk yönünden kontroller gerçekleştirildi.
Tespit edilen uygunsuzluk ve ihlallere ceza uygulandı.
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