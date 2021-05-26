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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü

Samsun'da kayık alabora oldu: 1 ölü

Teknenin fotoğrafı ve ölen şahsın vesikalığı

( SAMSUN - FOTO) SAMSUN

İlk Müdahale Hastane Olta Balık Tutma Balık Tutmak 


- Samsun'da bir kayığın fırtına nedeniyle alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Toplu Mahallesi sahilindeki balıkçı barınağının çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Aynacı, kardeşi Ali Aynacı ve oğlu Seçkin Aynacı ile birlikte olta ile balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Balıkçı barınağı çıkışında dalgadan dolayı kayık alabora oldu. Boğulma tehlikesi geçiren Duran Aynacı, yeğeni Seçkin Aynacı ile babası Ali Aynacı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. 59 yaşındaki Duran Aynacı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ali Aynacı ile oğlu Seçkin Aynacı ise ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-HA-Y)
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