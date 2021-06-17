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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçaklandı

Samsun'da kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçaklandı

Ağır yaralanan H.K.'nin hastanede sedye ile taşınması

Polis Aracı Polis Hastane Bıçaklı Saldırı Saldırı 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Bıçaklama yapanların polis aracından inmeleri
-Adliyeye girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da meydana gelen kavgada 1'i ağır 4 kişi bıçaklanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan H.K., F.K., F.Ö. ve E.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Bıçaklama olayıyla ilgili E.Ç. ve yeğeni R.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan E.Ç. ve R.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. (MAY-
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