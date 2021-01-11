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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Parçalanan otomobil

Demir Korkuluk Korkuluk Trafik Kazası Benzin Deposu Direksiyon 

-Otomobilin çekiciye yüklenmesi
-Etrafa saçılan parçaları
-Otomobilin parçaladığı demir korkuluk
-Kazanın olduğu yol
-Yola fırlayan benzin deposunu polisin kaldırmaya çalışması
-Kaza yapan tır
-Ölen Necmettin Gürgün'ın fotoğrafı

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçip tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Çarşamba istikametine seyir halinde olan Necmettin Gürgün (38) idaresindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçip Ordu'dan Çorum'a strafor taşıyan Sedat Erol (45) yönetimindeki 06 GC 2899 çekici, 06 ZHS 84 dorse plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otomobilin parçalara etrafa saçılırken, dolu benzin deposu ise araçtan yola fırladı. Kazada otomobilde bulunan Necmettin Gürgün ile Ertan Gürgün (39) ve tır sürücüsü Sedat Erol yaralandı. Yaralılardan Ertan Gürgün Gazi Devlet Hastanesine, Sedat Erol Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Necmettin Gürgün ise özel bir hastane kaldırıldılar. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Necmettin Gürgün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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