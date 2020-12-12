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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da karı-koca uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Gözaltına alınan karı-kocanın polisler arasında yürümeleri

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-Adliye binasına girişleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da karı-koca birlikte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla uyuşturucuya maddelerle yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen U.A. ile karısı A.A.'yı takibe aldı. Narkotik polisi karı-kocayı Ataköy Mahallesi'nde araç içerisinde 6,90 gram esrar maddesi ile birlikte yakaladı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramada 1 kilo 27,71 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan U.A. ve karısı A.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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