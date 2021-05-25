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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Samsun'da kapalı alanda kenevir yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı

Samsun'da kapalı alanda kenevir yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracından inmeleri

Polis Aracı Hastane Sentetik Kapalı Alan Narkotik 

-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri
-Polisin yanında yürümesi
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının emniyete gidişi
-Emniyet Müdürlüğü dış görüntü
-Ele geçen kenevir ve malzemelerin fotoğrafı

( SAMSUN ) Samsun'da kapalı alanda kenevir yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisi tarafından kapalı alanda kenevir yetiştirilmesiyle ilgili düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, kapalı alanda yasa dışı kenevir yetiştirdiği değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla bu sabah Türkiye genelinde 61 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında Samsun'da bulunduğu tespit edilen 11 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik, il merkezi ile Ayvacık ilçesinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 adet kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği olan bez bitki yetiştirme dolabı, havalandırma fanı, led aydınlatma cihazı, dijital ısı ve nem ölçer cihazı ile 18 kök kenevir bitkisi, 34,74 gram esrar maddesi, 52 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara, 1,67 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 758 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 46 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (MAY-
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