Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

Samsun'da kadınlar kadın cinayetleri ve şiddete tepki için yürüdü

Genel görüntü

Ayetler Ayrımcılık Kadın Cinayetleri Sosyal Hayat Cinayet 

-Yürüyüşten detaylar
-Dans edilmesi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü’nde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına tepki göstermek için yürüdü. Eski Vergi Dairesi önünde toplanarak başlanan yürüyüş İstiklal Caddesi boyunca devam etti. Kadınların hayatları içinde yaşadıkları problemler yürüyüşte sloganlarla dile getirildi.
Kadın olmaktan ötürü bir ayrımcılık veya güvensizlik içinde bulunmamak istediklerini söylediler. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer bulması gerektiği vurgulandı. Kadın cinayetlerine kurban gidenlerin isimleri yüksek sesle haykırıldı. Kadınlar Günü’nde yaşanan kadın cinayetleri ve şiddet olayların son bulması isteği Samsun sokaklarında yankılandı. Kadın cinayetlerine tepki virüse şenlik Yürüyüşte bu vurgular yapılırken pandemi kuralları ise gözardı edildi. Eylemde fiziksel mesafe çoğu zaman korunamadı. Nüfusa oranla en yüksek vaka yüküne sahip olan Samsun'da bu durum dikkatlerden kaçmadı. Yürüyüş boyunca kadın cinayetlerine tepki çeken eylemciler korona virüsün öldürücülüğünü unuttu. Eylemin sonlarına doğru müzik eşliğinde yapılan dans, virüs için şenlik sayılabilecek ortam oluşturdu. (ÜK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı