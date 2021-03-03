Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma aracından inmeleri

Jandarma Akalan Terör Örgütü 

-Adliyeye girişleri
-Adliyeden çıkıp jandarma aracına sinmeleri
-Jandarma aracının gidişi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun ve Çorum illerinde jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu bilgisi bulunan Irak uyruklu 2 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan operasyonda H.N.A.A.(36) Samsun'un İlkadım ilçesinde, H.K.J.A.K.(47) ise Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı