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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

- Samsun’da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

Sedyeyle hastaneye taşınması

Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Hastane önündeki yakınları ve iş arkadaşları
-Genel detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Samsun’un Atakum ilçesinde 42 yaşındaki Mustafa Eroğlu çalıştığı inşaatın 5. katından düştü. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne getirilen Eroğlu, burada tedavi altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre Eroğlu’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş arkadaşları ve yakınları hastane önünde endişeli bir bekleyiş içine girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ÜK-SLH-
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