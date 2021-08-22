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Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar

Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar

Birbirlerine kelepçeli kardeşlerin polis aracından inmeleri

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-Polislerin yanında yürümeleri
-Sağlık kontrolü için hastaneye girişleri
-Kelepçeleri
-Hastaneden çıkıp polis aracına yürümeleri
-Polis aracına binmeleri
-Diğer şahsın polisin yanında görüntüsü
-Polis aracına götürülmesi
-Polis aracına binmesi
-Emniyet Müdürlüğü dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da narkotik polisi tarafından bonzai imalatı yapıldığı ileri sürülen bir adrese yapılan operasyonda 2'si kardeş 3 kişi imal edilen bonzaiyi paketlerken 8 kilo 129 gram bonzai ile suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve çoğaltımını yaparak piyasaya sürecekleri bilgisi alarak düğmeye bastı. Uyuşturucu imal ettikleri ileri sürülen U.E.(44) kardeşi E.E.(40) ile M.D.(42) isimli şahıslar, bahse konu adrese yapılan operasyonda, imalatını yaptıkları uyuşturucu maddeleri paketledikleri esnada suçüstü yakalandılar. Yapılan aramada 7 paket halinde toplam 8 kilo 129,23 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet plastik şişe içerisinde 700 miligram aseton maddesi, uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.E. ve E.E. kardeşler ile M.D. "Uyuşturucu imal etmek ve uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. (MAY-
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