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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yapan araçlardan detay

Hastane Trafik Kazası 

-Yaralının ambulansa götürülmesi
-Polisin araçları yol kenarına itmesi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’da 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 FA 071 ile 55 ABV 952 plakalı otomobiller Cumhuriyet Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada Öznur K. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (ÜK-SLH-Y)
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