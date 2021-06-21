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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Polisi yeni getirilen bayrakla görüntüsü

Şehit Şehit Asker Kimlik Tespiti Akalan Hırsız 

-Hırsızın bayrağı çaldığı şehit mezarı
-Şehitlikten görüntü
-Görevlinin şehit mezarına yeni bayrak takması
-Şehitlik abidesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kimliği belirsiz hırsız şehitlikteki şehit askerin kabri başındaki Türk bayrağını çaldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bulunan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit askerlerden birinin mezarının başında bulunan Türk bayrağı kimliği belirsiz hırsız tarafından çalındı. Şehit kabirlerindeki çiçekleri sulayan görevliler bayrağın çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, mezarlık görevlileri şehit askerin mezarına çalının bayrağın yenisini astılar. 30 yaşlarında olduğu ve bir otomobille gelip bayrağı çaldıktan sonra gittiği ifade edilen hırsızın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MAY-
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