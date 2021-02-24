Samsun’da göl içinde fark edilen silah polisi alarma geçirdi

-Gölün içinde silah

-Dalgıç polisin göle girmesi

-Tabancayı sudan çıkarması

-Tabancının oyuncan olduğu tespit edilmesi

-Polis ekiplerinden ve silahtan detay görüntü



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun’da Sevgi Gölü içinde fark edilen silah, polisi alarma geçirirdi. Dalgıçlar tarafından çıkarılan silah oyuncak çıktı. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sevgi Gölü’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar göl içinde suda silah fark etti. Olay polise haber verildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahın bir suçta kullanılmış olma ihtimali üzerine duruldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler gölün içinde girerek dışarıdan fark edilen silahı çıkardı. Ancak yapılan incelemede silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. (MAY-



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