Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da fener alayı yürüyüşü

Samsun’da fener alayı yürüyüşü

Yürüyüş öncesi detaylar

Fener Alayı Saygı Duruşu İstiklal 

-Yürüyüş genel detay
-Anıtta saygı duruşu istiklal marşı
-Dr. Işık Özkefeli konuşma
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, 19 Mayıs Bulvarı boyunca devam ederek Anıt Park’taki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu yürüyüşte konuşma gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, “Biz Cumhuriyet'i nasıl kurduysak, o kurucu iradenin azim ve kararlılığında kuranlar savunmaya ve korumaya da muktedirler. Cumhuriyetimizin 97. yılı tüm ulusumuza kutlu olsun” dedi.
Anıtta saygı duruşu yapan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup konuşmanın ardından dağıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı