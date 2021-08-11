Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

Kadının hastanede sedyede görüntüsü

Yağmur Hastane Genç Kadın Ameliyat Kadın Hasta 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Kadının acıdan bağırması
-Polisin kadından bilgi alması
-Polisin kocasından bilgi alması
-Kadını hastaneye getiren ambulans
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da elindeki tüfek düşence ateş alması sonucu kazara kendini vuran 2 çocuk annesi kadın hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ile birlikte fındık bahçesini temizlemeye giden 2 çocuk annesi S.D.(28) yağmur yağması üzerine araçlarına binerek evlerine dönmek için yola çıktılar. Fındık bahçesinde çalışırken domuzdan kendilerini korumak için yanlarında götürdükleri tüfeği alıp evlerinin önünden araçtan inen S.D. elindeki tüfeği yere düşürdü. Kazara ateş alan tüfek genç kadının sol bacağından vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı