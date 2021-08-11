Samsun'da elindeki tüfeği düşüren kadın kazara kendini vurdu

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Kadının acıdan bağırması

-Polisin kadından bilgi alması

-Polisin kocasından bilgi alması

-Kadını hastaneye getiren ambulans

-Hastanenin dış görüntüsü



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da elindeki tüfek düşence ateş alması sonucu kazara kendini vuran 2 çocuk annesi kadın hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi E.D. ile birlikte fındık bahçesini temizlemeye giden 2 çocuk annesi S.D.(28) yağmur yağması üzerine araçlarına binerek evlerine dönmek için yola çıktılar. Fındık bahçesinde çalışırken domuzdan kendilerini korumak için yanlarında götürdükleri tüfeği alıp evlerinin önünden araçtan inen S.D. elindeki tüfeği yere düşürdü. Kazara ateş alan tüfek genç kadının sol bacağından vuruldu. 112 ekipleri tarafından ambulanslar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D. ameliyata altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

