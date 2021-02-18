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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

Samsun’da doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

Doktorun yeni sosyal medyaya hesabından başına gelenleri anlattığı video

( SAMSUN ) SAMSUN

Sosyal Medya Bahis Oyunları Dolandırıcılık 


- Ünlü oyuncu Nuri Alço’nun hesabının ele geçirilerek, takipçilerinin bahis oyunları üzerinden 60 bin TL dolandırılmasının ardından Samsun’da bir doktor da aynı yöntemle hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler doktorun takipçilerinden 150 bin TL vurgun yaptı. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez’in 41 bin takipçiye sahip @dr.harika_sonmez hesabı bir dolandırıcılık çetesi tarafından dün ele geçirildi. Çalınan hesap üzerinden bahis paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi. Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı. Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, “Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz” dedi.
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’nun da hesabı ele geçirilerek takipçileri aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı. (ÜK-SLH
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