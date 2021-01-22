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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da doktor ile hemşirenin kullandığı araçlar çarpıştı

Samsun'da doktor ile hemşirenin kullandığı araçlar çarpıştı

Kaza yapan araçlar

Hastane 

-Kazanın olduğu yol
-Yaralının ambulansın içinde görüntüsü
-Hastane dış görüntü

( SAMSUN )- Hemşire hastanelik oldu SAMSUN

- Samsun'da doktor ile hemşirenin araçlarının çarpıştığı kazada yaralanan araç sürücüsü hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı İlkadım Belediyesi önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Asistan Doktor Selçuk Karakoyun idaresindeki 06 AFS 274 plakalı otomobil ile Fizik Tedavi Hastanesinde müdür olarak olarak yapan Hemşire Neziha Karaoğlu yönetimindeki 55 ST 718 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan Neziha Karaoğlu 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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