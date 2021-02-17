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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da doğal gaz faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da doğal gaz faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Hastanede zehirlenen komşu kadının görüntüsü

Yaşlı Kadın Hastane Gaz Faciası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Hastanenin dış görüntüsü
-Ölen kadının kardeşi ile röportaj
-Olayın meydana geldiği site
-Oylayın meydana geldiği daire
-Ambulans ve polis ekipleri
-Fenalık geçiren ölen kadının kızı Emine Şahane’nin sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülmesi
-Vatandaş ile röportaj
-Ölen kadının fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da mutfakta çaydanlığın taşması sonucu sönen ocaktan yayılan doğal gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasammun Mahallesi'nde bulunan Dilaykent Sitesi C Blok'ta bulunan 9 katlı binanın 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, felçli olan eşi ile birlikte yaşayan ve bir hafta önce anjiyo olan Asiye Sümür (71), aynı sitenin başka bir bloğunda oturan ve işte olan kızı Emine Şahane'yi telefonla arayıp rahatsız olduğunu söyledi.

Emine Şahane de işte olduğu için komşuları Hatice Karataş'ı (44) telefonla arayarak annesinin rahatsız olduğunu, kendisini aradığını ve yanına gidip yardımcı olmasını istedi. Komşu Hatice Karataş da yaşlı kadının yanına gitti. Burada Asiye Sümür birlikte çay içmek için mutfaktaki doğal gazlı ocağa demlik ile çay koydu. Kaynayan çaydanlıktaki su taşarak ocağı söndürdü. Ocaktan sızan doğal gaz mutfağa yayıldı. Bu sırada Asiye Sümür ile Hatice Karataş doğal gazdan zehirlendi. İhbar üzerine 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 5 çocuk annesi Asiye Sümür hayatını kaybederken, Hatice Karataş ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Asiye Sümür'ün olayın olduğu eve 3 gün önce taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-SLH-
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