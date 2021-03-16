Samsun'da dış cephe yalıtım imalathanesi alev alev yandı

-İtfaiyecilerin çalışması

-Vatandaş röportajı



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’un Tekkeköy ilçesinde dış cephe yalıtım imalathanesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi’nde bulunan Mehmet Çobanoğlu’na ait dış cephe yalıtım imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerlerinden dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İçerisinde yalıtımda kullanılan strafor köpüklerin bulunduğu iş yerindeki yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülebildi. Yangının, iş yerindeki köpük kesme makinesinin aşırı ısınması, kıvılcım saçması ve çevresindeki malzemeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi. İmalathanenin yeni açıldığı ve yangın esnasında boş olduğu öğrenildi.



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