Samsun'da denizin içinde motosiklet bulundu

-Deniz polisinin denize girmesi

-Suyun içinde motosiklete vincin halatını sağlaması

-Polisin dalganın savurması

-Motosikletin vinç yardımıyla denizden çıkartılması

-Polislerin denizden çıkartılan motosikleti incelemesi



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- ve polis tarafından vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Bandırma Vapuru sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde belediye görevlileri denizin içinde motosiklet fark etti. Olay polise haber verildi.

Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polis ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisi dalgalar arasında zor şartlarda denize girerek motosikleti vinçin halatına bağladı. Polis vinç yardımıyla motosikleti sudan çıkartırken, motosikletin denize ne amaçla atıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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