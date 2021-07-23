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Samsun’da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun’da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Samsun’da denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Olay yerinden detay

Boğulma Tehlikesi Dalgıç Polis Polis Bayram Tatili Tatİl 

-Dalgıçlar suda arama yaparken
-Yakınları ve detay

( SAMSUN )- Aynı aileden denize giren 3 kişiden 2’si kurtarıldı, 1 kişi hala aranıyor SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Aynı aileden olan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, 1 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Bafra ilçesi Koşu Mahallesi’nde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara’dan bayram tatili için Samsun’a gelen Elif Kılıç, Sevilay Kılıç ve Emre Kılıç serinlemek için denize girdi. Aynı aileden olan 3 kişi denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçirenlerden Sevilay Kılıç ve Elif Kılıç son anda kurtarılarak Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren Emre Kılıç’ı ise arama çalışmaları devam ediyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (ŞU-SLH-ÖZ-Y)
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