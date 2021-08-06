Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 inşaat işçisinin durumu ağır
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 inşaat işçisinin durumu ağır

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 inşaat işçisinin durumu ağır

Olayın olduğu denizden görüntü

Boğulma Tehlikesi Dalgıç Polis Polis Hastane Jandarma 

-Denizdeki dalgalar
-Görgü şahidi vatandaşlar ile röportaj

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da inşaatta çalışırken serinlemek için denize giren 2 işçi suda kayboldu. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan 2 işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı yakını Yalısokak Kanalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştıkları inşaatın sahilinde serinlemek için denize giren işçilerden Enver Altuntaş (40) ile İbrahim Bülbül (21) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Hırçın dalgaların arasında kaybolup boğulma tehlikesi geçiren Enver Altuntaş ve İbrahim Bülbül için 112'den yardım istendi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Enver Altuntaş ile İbrahim Bülbül 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 2 işçinin çağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı