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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip gözaltı süreleri uzatıldı

Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip gözaltı süreleri uzatıldı

DEAŞ şüphelilerinin adliyeden çıkışları

Terör Örgütü Sınır Dışı Kışla Irak 

-Polis aracına binmeleri
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün uzatıldıktan sonra yeniden emniyete götürüldü. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ve Atakum ilçelerinde çok sayıda adrese cuma sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 10 kişiden 1'i sorgulanmasının tamamlanmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüpheli sınır dışı edilmek üzere kampa gönderildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları devam eden yabancı uyruklu 9 DEAŞ şüpheli ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 şüphelinin gözaltı süreleri mahkemece 4 gün uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (MAY-
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