Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Iraklının jandarma arasında yürümesi

Jandarma Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Terör Örgütü 

-Jandarma aracına bindirilmesi
-Adliye dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir adresi operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.A.M.M.(38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hard disk, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet sim karta incelenmek üzere el konuldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.M.M., nöbetçi mahkemece gözaltı süresi 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (MAY-NSO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı