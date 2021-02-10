Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

-Jandarma aracına bindirilmesi

-Adliye dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ ile ilgili düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir adresi operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu A.A.M.M.(38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet hard disk, 1 adet tablet bilgisayar ve 1 adet sim karta incelenmek üzere el konuldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A.M.M., nöbetçi mahkemece gözaltı süresi 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. (MAY-NSO-Y)



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