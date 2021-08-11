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Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Yakalanan OEAŞ şüphelisinin polis aracından indirilmesi

Polis Aracı Operasyon Akalan Gözaltı Terör Örgütü 

-Polislerin arasında yürümesi
-Hastaneye giriş çıkışı
-Polis aracına binmesi
-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda Irak uyruklu M.E.A.'yı (25) yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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