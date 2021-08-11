Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

-Polislerin arasında yürümesi

-Hastaneye giriş çıkışı

-Polis aracına binmesi

-Samsun Emniyet Müdürlüğü dış görüntüsü



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda Irak uyruklu M.E.A.'yı (25) yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.E.A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

