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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Samsun'da çöken yolda beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kazanın oyduğu yol

Beton Mikseri 

-Yol kenarındaki tarlaya devrilmiş mikser
-Yaralı sürücünün sedyede fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasına ait inşaata beton dökmek için malzeme götüren Yaşar Erdem idaresindeki 55 JT 664 plakalı mikser üzerinden geçtiği yolun kenarındaki toprak zeminin çökmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü Yaşar Erdem 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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