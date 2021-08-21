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Samsun’da bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun’da bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı

Samsun’da bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı

Sırtından eşi tarafından bıçaklanan adamın ambulansta tedavi edilmesi

Acil Servis Alkol Hastane 112 Acil Servis Polis Ekipleri 

-Bıçaklanan adamın polise bilgi vermesi
-Ambulanstan detay
-Ambulansın gidişi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da karısı tarafından bıçaklandığını iddia eden bir şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak üzerindeki ikamette gerçekleşti. İddiaya göre, Şinası K. (57) isimli vatandaş, eşi tarafından bıçaklandığını iddia ederek, evinden Mevlevihane Sokak ile Orhaniye Sokak kesişimine kadar yürüdü. Burada ambulansı ve polis ekiplerini arayan Şinasi K., eşinin kendisini sırtından bıçakladığını iddia etti. Sırtından tek bıçak darbesi alan Şinasi K., olay yerine gelen polis ekiplerine, “Eşim şu anda evde. Kendisi hala alkollü. Kapıyı filan da açmıyor. Her şeyim evde kaldı” dedi.
İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan Şinasi K., daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Şinasi K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ED-SLH-
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