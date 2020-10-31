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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı

Saldırgandan detay

Polis Aracı Polis Polis Ekipleri 

-Polisin olaya müdahalesi
-Üst araması ve ekip aracına bindirilmesi
-Vatandaşı tehdit etmesi
-Detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun Anıtpark’ta vatandaşlara bıçak çeken bir saldırgan korku ve panik oluşturdu. Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Anıtpark’ta saat 08.40'ta meydana geldi. Bir şahıs parktan geçen vatandaşlara rastgele hakaret etti. Belinde bulunan ekmek bıçağını teşhir ederek insanları tehdit etti. Bıçak sallayarak parkta tehlike saçan saldırgan, çevredekilerin tepkisini çekti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı yakalayarak üst aramasını gerçekleştirdi. Şahsı gözaltına alan ekipler polis aracına bindirerek Gazi Polis Merkezi’ne götürdü. Kimliği belirsiz şahsın bir uyarı levhasına bıçakla zarar verdiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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