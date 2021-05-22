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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Samsun'da bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Samsun'da bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Ambulansın içinde yaralı sürücüye müdahale

Hastane Ticari Araç Direksiyon 

-Kaza yapan araç
-Polis ekipleri
-Kazanın olduğu yol
-Aracın çarptığı bariyer

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkarak orta refüjdeki bariyere çarpan aracın sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gürler idaresindeki 55 BE 457 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolan çıkarak orta refüjdeki bariyere çarpıp yola savruldu. Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatih Gürler 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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